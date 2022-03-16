ГБР передало армии миллион долларов, изъятых при попытке вывоза за границу

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.



Следователи Государственного бюро расследований изъяли у одного из работников украинского посольства в стране ЕС золотовалютные ценности на сумму около 1 миллиона долларов. Эти средства были переданы в государственный бюджет и могут быть использованы на нужды Вооруженных сил Украины.

"На пункте пропуска "Ягодин" Волынской таможни Гостаможслужбы 28 февраля текущего года следователи ГБР провели осмотр дипломатического микроавтобуса, в котором было обнаружено и изъято почти 68 тысяч евро, свыше 140 тысяч долларов США, свыше 12 килограммов золотых слитков, ювелирные изделия из золота общей массой 13,8 кг, а также большое количество сигарет. Все это работник посольства пытался вывезти за границу под видом дипломатической почты", – говорится в сообщении.

На основании решения суда изъяты наличные деньги, ювелирные изделия и золото на сумму около 1 млн долларов США были конфискованы в собственность государства. Также представителя посольства оштрафовали на 26,8 млн гривен.

Напомним, хорватская полиция арестовала яхту Royal Romance, принадлежащую народному депутату от партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку.