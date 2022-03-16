ГБР передало армии миллион долларов, изъятых при попытке вывоза за границу
Сотрудники ГБР изъяли около миллиона долларов США во время незаконной попытки вывезти их через границу. Деньги передали ВСУ
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Следователи Государственного бюро расследований изъяли у одного из работников украинского посольства в стране ЕС золотовалютные ценности на сумму около 1 миллиона долларов. Эти средства были переданы в государственный бюджет и могут быть использованы на нужды Вооруженных сил Украины.
"На пункте пропуска "Ягодин" Волынской таможни Гостаможслужбы 28 февраля текущего года следователи ГБР провели осмотр дипломатического микроавтобуса, в котором было обнаружено и изъято почти 68 тысяч евро, свыше 140 тысяч долларов США, свыше 12 килограммов золотых слитков, ювелирные изделия из золота общей массой 13,8 кг, а также большое количество сигарет. Все это работник посольства пытался вывезти за границу под видом дипломатической почты", – говорится в сообщении.
На основании решения суда изъяты наличные деньги, ювелирные изделия и золото на сумму около 1 млн долларов США были конфискованы в собственность государства. Также представителя посольства оштрафовали на 26,8 млн гривен.
- Напомним, хорватская полиция арестовала яхту Royal Romance, принадлежащую народному депутату от партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.1
-
EUR
Покупка 32.39Продажа 33.42
- Актуальное
- Важное