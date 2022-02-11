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ГБР открыло уголовное производство о попытках фальсификации дела по ДТП с кортежем Ярославского

11 февраля, 2022 пятница
10:53
Криминал ДБР

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство из-за попыток фальсификации дела ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского в Харькове

Об этом заявил директор бюро Алексей Сухачев, передает пресс-служба ГБР.

Как отмечается, досудебное расследование было начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 УКУ). Глава ГБР подчеркнул, что все производства "тщательно" расследуют, а "настоящие виновники будут привлечены к ответственности".

"Все без исключения расследования должны осуществляться объективно и беспристрастно, не взирая ни на фамилии, ни на деньги, ни на прежние достижения или должности. Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права и не "назначало" виновных, даже из-за общественного давления", - сказал Сухачев.

В ГБР напоминают, что 9 февраля около 23 часов в районе 534-го км автодороги "Киев - Харьков - Довжанский", автомобиль, двигавшийся в сторону Харькова, совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб. Водитель не остановился и покинул место аварии. Утром в ГУНП в Харьковской области обратился водитель предприятия, принадлежащего известному в регионе бизнесмену. Он утверждал, что был за рулем сбившего пешехода автомобиля.

Полиция подготовила водителю подозрение по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Однако впоследствии выяснилось, что в момент аварии он находился в другом месте.
 

  • Напомним, в среду, 9 февраля, около 22:55 на дороге "Киев - Харьков - Довжанский" произошла смертельная авария. Автомобиль, ехавший со стороны Чугуева в направлении Харькова, наехал на 50-летнего пешехода, который после погиб. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям. "Украинская правда" со ссылкой на свои источники 10 февраля сообщила, что на месте аварии нашли автомобильные номера передней машины кортежа бизнесмена Ярославского.
  • В то же время Финансовая группа Development Construction Holding, президентом которой является Александр Ярославский, сообщила, что за рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб DCH.
  • По данным "Украинской правды", во время смертельной аварии с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского 9 февраля жертву переехали два автомобиля подряд.
  • Министр внутренних дел Денис Монастырский объявил об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина из-за ситуации с ДТП.
  • Впоследствии правоохранители провели обыски в доме и гостинице бизнесмена Александра Ярославского в рамках расследования смертельного ДТП под Харьковом с участием его кортежа.


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смертельное ДТП
подозрение
ГБР
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