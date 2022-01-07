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ГБР опровергло информацию об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал"

7 января, 2022 пятница
13:26
Общество Петр Порошенко

Информация об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал" не соответствует действительности

Об этом сообщили в пресс-центре ГБР.

В ведомстве напомнили, что при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора Главное следственное управление ГБР осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по закупке угля с территории "ДНР/ЛНР" с квалификацией ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 2583 Уголовного кодекса Украины.

В производстве сообщили о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко и экс-министру энергетики и угольной промышленности и топ-менеджеру времен президентства Виктора Януковича.

Печерский районный суд Киева с участием прокуроров Офиса генерального прокурора и защитников 6 января рассмотрел ходатайство прокурора в уголовном производстве, согласованное исполняющим обязанности генерального прокурора об аресте имущества Петра Порошенко.

Суд принял решение об аресте имущества подозреваемого, которое, согласно информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра Ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества, принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.

"Ожидаемой реакцией стало распространение ложной информации о якобы наложении ареста на активы телеканалов "Прямой" и "5 канал", владельцем которых является  медиахолдинг "Свободные медиа", что не соответствует действительности, поскольку арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался", – отметили в ГБР.

В ведомстве отметили, что не ограничивали деятельность СМИ.

"Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства сообщаем, что арест наложен исключительно на имущество, корпоративные права, владельцем которых согласно соответствующим государственным реестрам является пятый президент Украины, полномочия которого прекращены. Подчеркиваем, решением суда запрещено только отчуждать арестованное имущество, что не лишает владельца пользоваться другими правами", - добавили в ГБР.

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