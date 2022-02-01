ГБР обыскивает экс-управление Нафтогаза
ГБР проводит обыски у бывшего руководства Нафтогаза по факту незаконного отчуждения природного газа
Об этом сообщает пресс-центр ГБР.
Обыски проходят у экс-руководителей Нафтогаза, в офисе Укртрансгаза и руководителей частных предприятий.
Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен.
Как сообщает Украинская правда, ГБР обыскивает жилье Андрея Коболева.
- Справка: Андрей Коболев был главой правления Нафтогаза с 25 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года.
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