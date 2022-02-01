ГБР обыскивает экс-управление Нафтогаза

Об этом сообщает пресс-центр ГБР.



Обыски проходят у экс-руководителей Нафтогаза, в офисе Укртрансгаза и руководителей частных предприятий.



Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен.



Как сообщает Украинская правда, ГБР обыскивает жилье Андрея Коболева.

Справка: Андрей Коболев был главой правления Нафтогаза с 25 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года.

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