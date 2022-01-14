Суд будет избирать меру пресечения Порошенко в 11:00 в понедельник, будут рассматривать арест, - ДБР
Печерский райсуд Киева назначил избрание меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру "Европейской Солидарности" Петру Порошенко по уголовному делу о госизмене на 11:00 понедельника 17 января
Об этом сообщает в Telegram пресс-служба ГБР.
"Печерский районный суд города Киева назначил судебное заседание по уголовному производству по преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "Л/ДНР"", - говорится в сообщении.
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В Бюро отметили, что суд будет рассматривать арест Порошенко.
"17 января 2022 года в 11:00 будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича", - сообщили в ГБР.
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- Напомним, 20 декабря ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 17 декабря ГБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября, СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО .
- Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.
- Представитель ДБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те части телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат Порошенко.
- 12 января адвокат Игорь Головань заявил, что существует определение суда о принудительном поводе на заседание Порошенко.
- ГБР заявило, что меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину - 17 января.
- Евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что в Европарламенте готовят санкции против судей, преследующих Порошенко.
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