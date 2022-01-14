Суд будет избирать меру пресечения Порошенко в 11:00 в понедельник, будут рассматривать арест, - ДБР

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба ГБР.



"Печерский районный суд города Киева назначил судебное заседание по уголовному производству по преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "Л/ДНР"", - говорится в сообщении.



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В Бюро отметили, что суд будет рассматривать арест Порошенко.



"17 января 2022 года в 11:00 будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича", - сообщили в ГБР.

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