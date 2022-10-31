Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Во время осмотра очередного контейнера работники ГБР обнаружили многоцелевой вертолет Ми-2. Он уже восемь месяцев войны мог бы выполнять боевые задания на фронте, но таможня не спешила с его оформлением", – говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что сейчас устанавливают владельцев техники и обстоятельства перемещения вертолета. Также дадут правовую оценку действиям чиновников таможни, которые в условиях полномасштабной агрессии России против Украины не предприняли никаких шагов для своевременного растаможивания вертолета.

Вертолет изъяли, решается вопрос о передаче его на нужды Вооруженных Сил Украины.

Обыски проводились в рамках расследования, в котором ГБР задокументировало масштабные злоупотребления на Одесской таможне. 18 октября Бюро обнаружило более 130 контейнеров с товарами, срок растаможки которых должностные лица искусственно затягивали. В контейнерах содержались элитные автомобили, техника, обувь, алкоголь, строительные материалы и продовольственные товары. Уже зафиксирован ущерб государству на 300 млн грн, расследование продолжается.

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