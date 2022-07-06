ГБР обнаружило у заместителя председателя Харьковского облсовета паспорт РФ, полученный в Крыму
У заместителя председателя Харьковского областного совета был обнаружен паспорт гражданина России, полученный в 2014 году в Севастополе
Об этом сообщило Государственное бюро расследований по телеграммам.
"По оперативной информации, у него (ред. - заместителя председателя Харьковского областного совета) имеется паспорт гражданина РФ, полученный им в 2014 году в городе Севастополь, водительские права и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в России", - сообщили в Бюро.
В ДБР отмечают, что уже обратились в Харьковский областной совет с вопросом об отстранении чиновника, поскольку в должности он имеет доступ к секретной информации по обороне Харьковской области.
По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет о Богдане Рисованном, который ранее был депутатом ныне запрещенной партии ОПЗЖ.
- Ранее сообщалось , что в Харьковской области задержали агента ФСБ, который "отчитывался" рашистам о позициях ВСУ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.19
Покупка 34.19Продажа 35.01
-
EUR
Покупка 34.91Продажа 36.2
- Актуальное
- Важное