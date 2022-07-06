Об этом сообщило Государственное бюро расследований по телеграммам.

"По оперативной информации, у него (ред. - заместителя председателя Харьковского областного совета) имеется паспорт гражданина РФ, полученный им в 2014 году в городе Севастополь, водительские права и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в России", - сообщили в Бюро.

В ДБР отмечают, что уже обратились в Харьковский областной совет с вопросом об отстранении чиновника, поскольку в должности он имеет доступ к секретной информации по обороне Харьковской области.

По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет о Богдане Рисованном, который ранее был депутатом ныне запрещенной партии ОПЗЖ.

Ранее сообщалось , что в Харьковской области задержали агента ФСБ, который "отчитывался" рашистам о позициях ВСУ.

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