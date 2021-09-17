ГБР не установило, был ли нардеп "слуга" Трухин за рулем во время ДТП под Киевом

Об этом сообщил и. о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в интервью агентству Интерфакс-Украина .

Он рассказал, что ГБР назначило несколько экспертиз по делу.



"После этого будем принимать решение относительно процессуального статуса каждого лица, находящегося в транспортном средстве. Уже установлены все участники того события", - сказал Сухачев.

По его словам, установлено кто находился непосредственно за рулем автомобиля,



"Мы не получили материалы с камер видеонаблюдения", - добавил Сухачев.

Он добавил, что был проведен анализ записей видеокамер, установленных по дороге от Полтавы до Киева, но на участке "Борисполь-Киев" проводился ремонт, и камеры были демонтированы.

"Но есть информация, что существует такое видео, и мы имеющимся каналам коммуникации призвали всех граждан Украины предоставить помочь следствию. К сожалению, пока ничего не получили", - отметил Сухачев.

Ранее сообщалось, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, который стал виновником ДТП с 6 пострадавшими на Бориспольской трассе при въезде в Киев, покинул страну.

Впоследствии, в полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухин. Дело передали в ГБР .

Трухин заявил, что проходит амбулаторное лечение после ДТП и максимально способствует полиции в расследовании.