ГБР национализирует около 1,5 тыс. железнодорожных вагонов из РФ и Беларуси

Об этом сообщила пресс-служба бюро в Telegram.



Правоохранители обнаружили около 1 400 вагонов на территории Полтавской и Днепропетровской областей. Владельцы вагонов – физические и юридические лица из РФ и республики Беларусь.

Для изъятия вагонов оккупантов и передачи на нужды Украины, Орган обратился с соответствующей инициативой к руководству Полтавской и Днепропетровской ОВА.