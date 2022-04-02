ГБР национализирует около 1,5 тыс. железнодорожных вагонов из РФ и Беларуси
Государственное бюро расследований инициировало национализацию около 1 400 железнодорожных вагонов из России и Беларуси
Об этом сообщила пресс-служба бюро в Telegram.
Правоохранители обнаружили около 1 400 вагонов на территории Полтавской и Днепропетровской областей. Владельцы вагонов – физические и юридические лица из РФ и республики Беларусь.
Для изъятия вагонов оккупантов и передачи на нужды Украины, Орган обратился с соответствующей инициативой к руководству Полтавской и Днепропетровской ОВА.
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