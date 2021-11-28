ГБР начало расследование в отношении Юрия Бутусова. Журналист говорит, что это месть Зеленского

Речь идет о видеозаписи, на которой Бутусов стреляет из 152-мм гаубицы.



Уголовное производство уже начато, сообщает в воскресенье, 28 ноября 2021 года, пресс-служба ГБР.



"Журналист выложил видео, где он производит выстрелы из "Гаубицы Д-20" калибра 152 мм. Он сопровождает свой выстрел словами: "По оккупантам огонь". Позже Бутусов дописал, что видео было снято очень давно, и с тренировок, но обнародование подобных материалов наносит ущерб информационной безопасности украинского государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину", - отмечают в Бюро.



В ГБР подчеркнули, что все обстоятельства публикации и записи выложенного Юрием Бутусовымвидео выстрела из пушки будут проверены. В частности, в порядке ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения) и ст. 437 УК (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Также проверят возможные должностные нарушения лицами, допустившими гражданского гражданина в соответствующее вооружение.

"По предварительным выводам событие произошло за пределами зоны ООС. Но общество получит полный и исчерпывающий ответ после детальной проверки. Призываем всех граждан Украины при публикации любых материалов учитывать возможные негативные последствия для информационной безопасности государства", - добавили в Бюро расследований.Заявление о выложенном Бутусовым видео обнародовала и Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу."Украинская делегация категорически осуждает публикацию любых материалов, которые могут подвергнуть угрозе процесс мирного урегулирования, жизни наших воинов и информационную безопасность Украины", - сказано в заявлении.В украинской делегации в ТКГ считают, что сам факт выполнения стрельбы из боевой пушки гражданским лицом позволяет обвинить Украину в том, что она не контролирует свои Вооруженные Силы.Уже сегодня, после обнародования цитированного выше пресс-релиза ДБР, Бутусов связал действия правоохранителей с его вопросами президенту во время его последней встречи с журналистами."Президент Зеленский отомстил мне за свою позорную пресс-конференцию", - утверждает Юрий Бутусов."Все что я говорил о российской агентуре в окружении Зеленского - чистая правда, и я это могу доказать, а тексты и дела которыми Офис (Офис президента - ред.) пытается меня закрыть - это системная ложь и спланированные действия российской агентуры в Офисе президента в интересах нашего врага", - отметил журналист.При этом Бутусов добавил, что скрываться или бежать из Украины не собирается."Я не собираюсь куда-то уезжать из страны, я останусь здесь", - сказал он.Юрий Бутусов разместил данное видео вчера, 27 ноября, в День памяти жертв Голодоморов, отдельно отметив символичность этой даты и символичность видео.Точное место и время съемки он пообещал назвать позже.Как он отметил, показанное видео имело место во время учений Территориальной обороны.