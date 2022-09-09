ГБР начало фильтрационные мероприятия в деоккупированной Балаклее
Цель мероприятий – предотвращение подрывной деятельности россиян и их приспешников
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
"После освобождения Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области работники ГБР начали в населенном пункте фильтрационные мероприятия и следственные действия. Цель мер – предотвращение подрывной деятельности россиян и их приспешников", — говорится в сообщении.
Читайте также: Внезапность наступления ВСУ на Балаклею свидетельствует об ужасном беспорядке в армии РФ, - эксперты
Сотрудники ГБР совместно с другими правоохранителями тщательно отрабатывают информацию о лицах, которые во временной оккупации сотрудничали с агрессорами, а также проверяют тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности.
9 сентября российские СМИ сообщили , что оккупанты объявили эвакуацию из Изюма и Купянска.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.57Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное