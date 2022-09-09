Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"После освобождения Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области работники ГБР начали в населенном пункте фильтрационные мероприятия и следственные действия. Цель мер – предотвращение подрывной деятельности россиян и их приспешников", — говорится в сообщении.

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Сотрудники ГБР совместно с другими правоохранителями тщательно отрабатывают информацию о лицах, которые во временной оккупации сотрудничали с агрессорами, а также проверяют тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности.

9 сентября российские СМИ сообщили , что оккупанты объявили эвакуацию из Изюма и Купянска.