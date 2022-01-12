ГБР: меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину - 17 января
В понедельник, 17 января, пятому президенту Украины Петру Порошенко будут избирать меру пресечения по делу о госизмене
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
"По информации из СМИ, пятый президент Украины планирует вернуться в Украину 17 января 2022 года. Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возвращения, в том числе избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.
Читайте также. "Избирательное правосудие в Украине видят на Западе": нардеп Совсун назвала ожидаемое возвращение Порошенко тестом на демократию
ГБР также обвинило Порошенко в уклонении от явки в суд и допустило избрание судьей "наиболее строгой меры пресечения".
"Уклонение пятым президентом Украины от выполнения процессуальных обязанностей подозреваемого и от явки в суд может расцениваться как один из рисков, что даст основание следственному судье для вынесения решения о применении наиболее строгой меры пресечения", - заявили в ГБР.
Читайте также. "Никаких доказательств, куча нарушений": нардеп Пташник назвала дело против Порошенко о госизмене юридически никчемным
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.59
Покупка 27.59Продажа 27.87
-
EUR
Покупка 31.22Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное