ГБР: меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину - 17 января

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.



"По информации из СМИ, пятый президент Украины планирует вернуться в Украину 17 января 2022 года. Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возвращения, в том числе избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.



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ГБР также обвинило Порошенко в уклонении от явки в суд и допустило избрание судьей "наиболее строгой меры пресечения".



"Уклонение пятым президентом Украины от выполнения процессуальных обязанностей подозреваемого и от явки в суд может расцениваться как один из рисков, что даст основание следственному судье для вынесения решения о применении наиболее строгой меры пресечения", - заявили в ГБР.



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