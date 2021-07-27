ГБР ликвидировало на Киевской таможне канал контрабанды товаров на миллионы гривен
Государственное бюро расследований (ГБР) ликвидировало на Киевской таможне канал контрабанды подакцизных товаров и товаров повседневного спроса на миллионы гривен
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Согласно сообщению, правоохранители ликвидировали канал контрабанды товаров широкого потребления и подакцизных товаров через столичные аэропорты. В настоящее время сотрудники ГБР проводят обыски на центральных сортировочных станциях операторов почтовой связи и в подразделениях Киевской таможни.
Отмечается, что правоохранители изъяли более 30 млн тонн товара. Предварительно установлено, что один из почтовых перевозчиков в течение длительного времени завозил большими партиями из-за границы товары широкого потребления, брендовую одежду, электротовары и подакцизные товары под видом простых почтовых перевозок.
По данным ГБР, почтовый перевозчик избегал уплаты налогов, тогда как убытки государству ежемесячно исчислялись десятками миллионов гривен.
"Только в июле этот экспортер завез в Украину более 150 тонн товара, не заплатив при этом более 30 млн гривен налога", - отметили в пресс служба.
В пресс-службе добавили, что сейчас работники ГБР устанавливают круг причастных к схеме лиц, в частности среди должностных лиц таможни.
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