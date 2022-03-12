ГБР инициирует международный розыск нардепа Ильи Кивы

Об этом идет речь в сообщении ГБР, передает Еспресо.TV.

"Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Ильи Кивы в международный розыск, который в ближайшее время будет направлен зарубежным коллегам", - говорится в сообщении.

В ГБР также напомнили, что за день до вторжения России на территорию Украины Илья Кива записал видеоприветствие с Днем советской армии и озвучил необходимость освобождения Украины.



Сам Кива сейчас находится за границей. А партия, к которой он принадлежал – "Оппозиционная платформа – За жизнь", 3 марта исключила его из своих рядов.

Напомним, 6 марта 2022 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киве и анонсировала объявление его в международный розыск.

А 10 марта суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене.