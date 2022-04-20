ГБР будет заочно расследовать антиукраинские действия экс-нардепа Кивы, подозреваемого в госизмене

Об этом сообщили в ГБР.



"По обращению Государственного бюро расследования суд дал разрешение на заочное расследование в отношении бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы по подозрению в государственной измене. Следователи Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора осуществляют специальное (заочное) досудебное расследование в отношении экс-нардепа Ильи Кивы", - отметили в ведомстве.



Его подозревают в госизмене и нарушении территориальной целостности, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти. В частности, в РФ депутат принял участие в российском пропагандистском шоу, где публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату власти в Украине. Илья Кива предлагал физически устранить президента Владимира Зеленского и других украинских чиновников, призвал к агрессивной войне в Украине. Сейчас ведутся следственные действия для направления обвинительного акта в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 6 марта 2022 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киве и анонсировала объявление его в международный розыск.

10 марта суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене.

ГБР собрало необходимые документы для объявления Кивы в международный розыск.

29 марта Илье Киве следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении за пропаганду войны и призывах к насильственной смене власти.

19 апреля Илья Кива заявил о намерении просить политическое убежище в России.

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