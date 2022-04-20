ГБР будет заочно расследовать антиукраинские действия экс-нардепа Кивы, подозреваемого в госизмене
ГБР по решению суда будет расследовать антиукраинские действия бывшего нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы
Об этом сообщили в ГБР.
"По обращению Государственного бюро расследования суд дал разрешение на заочное расследование в отношении бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы по подозрению в государственной измене. Следователи Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора осуществляют специальное (заочное) досудебное расследование в отношении экс-нардепа Ильи Кивы", - отметили в ведомстве.
Его подозревают в госизмене и нарушении территориальной целостности, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти. В частности, в РФ депутат принял участие в российском пропагандистском шоу, где публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату власти в Украине. Илья Кива предлагал физически устранить президента Владимира Зеленского и других украинских чиновников, призвал к агрессивной войне в Украине. Сейчас ведутся следственные действия для направления обвинительного акта в суд для рассмотрения по существу.
- Напомним, 6 марта 2022 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киве и анонсировала объявление его в международный розыск.
- 10 марта суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене.
- ГБР собрало необходимые документы для объявления Кивы в международный розыск.
- 29 марта Илье Киве следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении за пропаганду войны и призывах к насильственной смене власти.
- 19 апреля Илья Кива заявил о намерении просить политическое убежище в России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.47
Покупка 30.47Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.74Продажа 34.52
- Актуальное
- Важное