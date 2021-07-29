ГБР арестовало 45 объектов недвижимого имущества ФПУ, которое планировали незаконно продать
Следователи Государственного бюро расследований арестовали 45 объектов недвижимого имущества Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) и ее акционерных обществ, которые планировалось продать в ближайшее время
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Как отмечается, с 1992 года по настоящее время должностные лица ЗАО "Укрпрофздравница" и ЗАО "Укрпрофтур" участвовали в незаконном отчуждении курортно-оздоровительных, спортивных и других государственных комплексов, находящихся на балансе их ведомств.
В конце мая 2021 года следователи уже провели ряд обысков в помещениях ФПУ и дочерних предприятий. В четверг, 29 июля, также прошли обыски в офисных помещениях, где хранились документы ФПУ, "Укрпрофздравницы" и "Укрпрофтура", а также по месту жительства руководства ФПУ.
Во время обысков изъяты вещи, документы и деньги, которые подтверждают противоправные действия должностных лиц.
Предварительно уголовные преступления квалифицируются по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением группой лиц в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
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