Об этом сообщает "Европейская правда".

"В связи с истечением срока межремонтной наработки до капитального ремонта… Газпром останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая", – говорится в пресс-релизе компании.

В Газпроме также заявили, что с 27 июля пропускная способность КС "Портова" составит до 33 млн кубометров в сутки.

Таким образом, снабжение газа "Северным потоком" упадет до 20% от заявленной мощности.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", на этом фоне цена газа в ЕС, по данным биржи ICE Futures, резко выросла до $1860 за тысячу кубометров.

Ранее в Газпроме заявили, что полученные от компании Siemens канадские документы на транспортировку турбины "не снимают ранее очерченные риски" и вызывают дополнительные вопросы.

Кроме того, в кремле отрицают информацию о том, что Россия собственноручно затрудняет возвращение турбины для "Северного потока – 1"