Газпром заявил о поломке еще одной турбины "Северного потока", поставки газа сократится вдвое
Российская компания "Газпром" объявила об остановке еще одного газотурбинного двигателя, в результате чего пропускная мощность газопровода уменьшится, а поставки газа в страны Европы сократится вдвое
Об этом сообщает "Европейская правда".
"В связи с истечением срока межремонтной наработки до капитального ремонта… Газпром останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая", – говорится в пресс-релизе компании.
В Газпроме также заявили, что с 27 июля пропускная способность КС "Портова" составит до 33 млн кубометров в сутки.
Таким образом, снабжение газа "Северным потоком" упадет до 20% от заявленной мощности.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", на этом фоне цена газа в ЕС, по данным биржи ICE Futures, резко выросла до $1860 за тысячу кубометров.
- Ранее в Газпроме заявили, что полученные от компании Siemens канадские документы на транспортировку турбины "не снимают ранее очерченные риски" и вызывают дополнительные вопросы.
- Кроме того, в кремле отрицают информацию о том, что Россия собственноручно затрудняет возвращение турбины для "Северного потока – 1"
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