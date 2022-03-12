Газпром заявил, что продолжает поставки газа через Украину в неизменных объемах

Об этом сообщает Reuters .



В субботу, 12 марта, газовая компания "Газпром" заявила, что продолжает поставки газа через Украину.



Как отметили в компании, поставки производятся в неизменном объеме 109,5 млн кубометров в сутки.

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