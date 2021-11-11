Газпром вернул объемы транзита газа через Украину к контрактным, - Оператор ГТС

Об этом в Facebook сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.



"Газпром рапортует об увеличении поставок в ЕС, но факты говорят о другом. Объем ежедневного транзита через Украину просто вернулся к контрактным объемам до 109 млн куб. м после снижения почти до 57 млн куб. м в первые дни ноября", - написал Макогон.



Он подчеркнул, что никаких дополнительных объемов, превышающих транзитный контракт, Газпром не бронировал, поэтому говорить об увеличении поставок в ЕС через Украину не стоит.



Макогон напомнил, что транзит по состоянию на эту дату в 2020 году составил 178,4 млн куб. м, а в 2019 году - 277,3 млн куб. м в сутки. Он добавил, что Украина готова транзитировать до 250 млн куб. м в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся объем.

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