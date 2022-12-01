Газпром в 2022 году сократил экспорт газа почти на 45%, добычу – практически на 20%

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В январе - ноябре 2022 года Газпром, по предварительным данным, добыл 376,9 млрд куб. м газа. Это на 19,4% (на 90,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Спрос на газ компании на внутреннем рынке за этот период снизился на 5,7% (12,8 млрд куб. м).

Экспорт газа в страны дальнего зарубежья составил 95,2 млрд куб. м – на 44,5% (76,3 млрд куб. м) меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между Газпромом и CNPC растет. Поставки идут сверх суточных контрактных количеств.

"Снижение потребления газа в Европейском Союзе стало ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире. За одиннадцать месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился на 55 млрд куб. м. Отметим, что снижение потребления газа в 27 странах ЕС составило около 50 млрд куб. м, в Великобритании – более 6 млрд куб. м", – добавляет российский монополист.

Также, несмотря на переизбыток газа в стране, в России решили поднять тарифы. Стоимость газа для всех потребителей вырастет на 8,5%, а электроэнергии – на 9%.

Отметим, что по состоянию на 1 декабря, по сравнению с предыдущим отчетом монополиста, и экспорт, и добыча газа дополнительно сократились . Так, к началу ноября добыча уменьшилась на 18,6%, а экспорт – на 42,6%.

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