Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, "Газпром" за этот период добыл 249,7 млрд. кубометров газа, или на 29,1 млрд. кубометров меньше, чем в прошлом году (-10,4%).

Спрос на газ компании на внутреннем рынке за этот период снизился на 1,9% (на 2,7 млрд куб. м).

Экспорт газа в страны "дальнего зарубежья" составил 71,9 млрд кубометров - на 33,1%, или 35,6 млрд кубов меньше, чем в прошлом. Этим термином РФ традиционно называет страны за пределами Содружества независимых государств (СНГ), то есть страны Европы или США.

В "Газпроме" также говорят, что нарастили экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

Отметим, что в конце июня акции Газпрома рухнули почти на треть, что стало следствием решения собрания акционеров не платить дивиденды.

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