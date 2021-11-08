Газпром увеличил суточный транзит газа по украинской ГТС до 80-90 млн куб.м

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .



"Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 млн куб. м), чем забронировано и оплачивается "Газпромом" (109 млн куб. м)", - цитирует агентство слова главы Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергея Макогона.

Макогон также отметил, что по состоянию на 5 ноября подземные хранилища газа (ПХГ) российского монополиста в Европе заполнены только на четверть, тогда как уровень заполнения подземок в РФ самый большой с 2000 года.

Согласно оперативным данным ОГТСУ, поступление газа через ГИС "Суджа" и "Сохрановка" на российско-украинской границе в последние десять дней колебалось в диапазоне от 57,8 млн куб. м до 109,2 млн куб. м. В частности, 28 октября – 84,891 млн куб. м, 29 октября – 109,198 млн куб. м, 30 октября – 76,89 млн куб. м, 31 октября – 73,41 млн куб. м, 1 ноября – 57,765 млн куб. м, 2 ноября – 62,270 млн куб. м, 3 ноября – 81,996 млн куб. м, 4 ноября – 90,161 млн куб. м, 5 ноября – 89,617 млн куб. м, 6 ноября – 89,733 млн куб. м.

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