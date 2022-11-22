Об этом говорится в сообщении компании в Telegram, пишет "Европейская правда".

"Газпром" заявил, что некоторые объемы газа, предназначенные для Молдовы, остаются в Украине, и предупредил, что ограничит объемы транзита с 28 ноября в соответствии с количеством газа, не доходящим до молдавских потребителей.

"21 ноября Молдовагаз в соответствии с контрактом оплатил Газпрому часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, по которому нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн куб. м газа", - говорится в заявлении.

Украинский маршрут является последним оставшимся трубопроводом, который все еще поставляет российский газ в Западную Европу, поскольку Москва постепенно сокращала поставки на континент еще с довоенных времен.

Напомним, по состоянию на 1 ноября Газпром сократил добычу газа почти на 20%, а экспорт – более чем на 40%.

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