"Газпром" угрожает полностью прекратить поставки газа в Молдову
Российская компания "Газпром" с 1 декабря может прекратить поставки газа в Молдову
Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, сообщает DW .
По его словам, "Газпром" может полностью отказаться от поставок газа в Молдову, если она не погасит долг в $ 709 млн и не договорится об условиях нового контракта.
"Здесь нет никакой политики," Газпром "- акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть пределы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис", - сказал Куприянов.
Накануне российско-молдовские переговоры по поставкам газа завершились безрезультатно. Согласно сообщениям СМИ, Россия якобы предложила Молдове скидку в 25%, однако молдавская сторона настаивала на 50%.
- Напомним, 22 октября Молдова ввела 30-дневный чрезвычайное положение в энергетическом секторе из-за дефицита газа, спровоцированный неудачными переговорами с российским "Газпромом".
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