"Газпром" угрожает полностью прекратить поставки газа в Молдову

Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, сообщает DW .

По его словам, "Газпром" может полностью отказаться от поставок газа в Молдову, если она не погасит долг в $ 709 млн и не договорится об условиях нового контракта.

"Здесь нет никакой политики," Газпром "- акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть пределы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис", - сказал Куприянов.

Накануне российско-молдовские переговоры по поставкам газа завершились безрезультатно. Согласно сообщениям СМИ, Россия якобы предложила Молдове скидку в 25%, однако молдавская сторона настаивала на 50%.