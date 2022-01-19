Газпром угрожает перекрыть Молдове газ, в стране рассмотрят введение чрезвычайного положения
В "Газпроме" заявили о прекращении газоснабжения в Молдову в случае невнесения страной платежа до 20 января
Об этом сообщила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица, передает News Maker.
""Газпром" вчера направил официальное письмо в "Молдовагаз", в котором сообщил о намерении прекратить поставки природного газа в Молдову в случае неуплаты текущих поставок газа до 20 января. Иными словами, у нас есть официальное письмо, в котором сообщается, что существует реальное риск прекращения поставок природного газа", - пояснила она.
По ее словам, в предыдущие годы "Газпром" давал "Молдовгазу" возможность оплачивать газоснабжение в холодное время с отсрочкой на несколько месяцев.
"К сожалению, "Газпром" угрожает оставить потребителей без газа, вместо того, чтобы принять меры, которые помогут "Молдовагазу" выполнить контрактные обязательства перед потребителями и поставщиками. Несмотря на то, что концерн владеет мажоритарным пакетом акций в "Молдовагаз", - отметила премьер-министр.
Она добавила, что правительство видит угрозу энергетической безопасности Молдовы.
"Поэтому сегодня состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В стране необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе", - подчеркнула Наталья Гаврилица.
Если комиссия примет такое решение, премьер-министр отправится в парламент, чтобы одобрить его.
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