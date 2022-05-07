Газпром убеждает европейских потребителей, что они могут оплачивать газ рублями, – Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Газпром написал своим европейским клиентам, чтобы заверить их в том, что они могут продолжать платить за газ, не нарушая санкции, что свидетельствует о том, что Россия, возможно, пытается найти способ сохранить поставки газа", - сообщает издание.

В письме Газпром сослался на указ Путина от 4 мая, уточняющий схему расчетов в рублях. В нем отмечено, что валюта, полученная от покупателей, подлежит обмену на рубли через счета в Национальном клиринговом центре России.

Там уверяют, что подсанкционный центробанк РФ не будет участвовать в операциях.

"Остается непонятным, будет ли достаточно нового приказа, чтобы смягчить беспокойство Европейского Союза, заявившего, что открытие счета в рублях и взаимодействие с центральным банком РФ нарушит санкции", - отмечает Bloomberg.