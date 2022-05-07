Газпром убеждает европейских потребителей, что они могут оплачивать газ рублями, – Bloomberg
Российская компания "Газпром" пытается убедить партнеров в Европе, что они могут платить за поставку газа, не нарушая санкций
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
"Газпром написал своим европейским клиентам, чтобы заверить их в том, что они могут продолжать платить за газ, не нарушая санкции, что свидетельствует о том, что Россия, возможно, пытается найти способ сохранить поставки газа", - сообщает издание.
В письме Газпром сослался на указ Путина от 4 мая, уточняющий схему расчетов в рублях. В нем отмечено, что валюта, полученная от покупателей, подлежит обмену на рубли через счета в Национальном клиринговом центре России.
Там уверяют, что подсанкционный центробанк РФ не будет участвовать в операциях.
"Остается непонятным, будет ли достаточно нового приказа, чтобы смягчить беспокойство Европейского Союза, заявившего, что открытие счета в рублях и взаимодействие с центральным банком РФ нарушит санкции", - отмечает Bloomberg.
- 23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубле.
- 27 марта министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны G7 не будут платить за российский газ рублями. В Кремле продолжили настаивать, чтобы европейские потребители платили за российский газ рублями.
- Газпром официально сообщил о прекращении газопоставок в Польшу. А позже Россия объявила, что прекращает поставки газа и в Болгарию.
- В ответ Болгария пригрозила прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию.
- Министр по вопросам европейских дел Финляндии Тутти Туппурайнен заявила, что страна не будет платить рублями за российский газ.
- Датская компания Ørsted отказалась платить за поставки российского газа в рублях.
- Чехия не согласилась оплачивать российский газ в рублях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное