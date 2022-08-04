Газпром сжигает излишки газа, который отказался поставлять в Европу
Прекратив поставки большинства европейских стран, Газпром начал в промышленных масштабах сжигать газ, деть который некуда
Об этом сообщает финское издание Yle, ссылаясь на очевидцев и данные NASA.
Гигантский газовый факел уже полтора месяца горит на российско-финской границе у компрессорной станции "Портовая", где установлены турбины Северного потока.
Он был зажжен 17 июня – через три дня после того, как прокачка по трубопроводу была снижена сначала на 40%, а затем еще на треть.
Сейчас Газпром качает по Северному потоку лишь 20% предельной мощности, то есть минимальные объемы газа почти за всю историю, и факел у Финского залива виден из космоса каждый день.
Экспорт Газпрома в июле рухнул на 58%, а добыча – на треть. Но это уже не пугает президента Владимира Путина, который дал поручение морить Европу газовым голодом вплоть до отмены санкций.
- Без российского газа Европу ждет рецессия, но Россия зависима от Европы по газу сильнее, чем Европа от России, отмечают экономисты Йеля: доля Газпрома на европейском рынке – всего на 35%. Россия же продает в Европу 83% своего экспортного газа.
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