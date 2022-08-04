Газпром сжигает излишки газа, который отказался поставлять в Европу

Об этом сообщает финское издание Yle, ссылаясь на очевидцев и данные NASA.

Гигантский газовый факел уже полтора месяца горит на российско-финской границе у компрессорной станции "Портовая", где установлены турбины Северного потока.

Он был зажжен 17 июня – через три дня после того, как прокачка по трубопроводу была снижена сначала на 40%, а затем еще на треть.

Сейчас Газпром качает по Северному потоку лишь 20% предельной мощности, то есть минимальные объемы газа почти за всю историю, и факел у Финского залива виден из космоса каждый день.

Экспорт Газпрома в июле рухнул на 58%, а добыча – на треть. Но это уже не пугает президента Владимира Путина, который дал поручение морить Европу газовым голодом вплоть до отмены санкций.

Без российского газа Европу ждет рецессия, но Россия зависима от Европы по газу сильнее, чем Европа от России, отмечают экономисты Йеля: доля Газпрома на европейском рынке – всего на 35%. Россия же продает в Европу 83% своего экспортного газа.

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