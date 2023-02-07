Об этом сообщает Главное управление разведки в телеграме.

"Документ устанавливает, что учредителями организации будет ПАО "Газпром нефть" с размером доли в уставном капитале "организации" 70% и "частная охранная организация Стаф-центр" с долей 30%", - говорится в сообщении ГУР.

Разведка считает, что это продолжение "гонки вооружений" между основными политическими игроками РФ. Отмечается, что примером послужила ЧВК Вагнера, принадлежащая Евгению Пригожину.

Отмечается, что при создании "организации" правительство РФ ссылается на закон "о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", где сказано, что предприятиям отрасли "может быть предоставлено право на учреждение частной охранной организации".

Согласно этому закону, размер доли такого предприятия в уставном капитале вновь "организации" не может быть меньше 50%.