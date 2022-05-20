Газпром сообщил об остановке поставок газа в Финляндию с 21 мая

Об этом говорится в сообщении Gasum .

20 мая компания "Газпром экспорт" сообщила фиинским партнерам Gasum, что поставки природного газа в Финляндию будут прекращены 21 мая.

В компании заявили, что с 21 мая будут поставлять газ своим потребителям из других источников