Газпром сообщил об остановке поставок газа в Финляндию с 21 мая
Финская государственная энергетическая компания Gasum получила сообщение от российского Газпрома о прекращении поставок газа с 21 мая
Об этом говорится в сообщении Gasum .
20 мая компания "Газпром экспорт" сообщила фиинским партнерам Gasum, что поставки природного газа в Финляндию будут прекращены 21 мая.
В компании заявили, что с 21 мая будут поставлять газ своим потребителям из других источников
"Очень досадно, что поставки природного газа по нашему контракту на поставку теперь будут прекращены. Однако мы готовились к этой ситуации и при условии, что не будет сбоев в газотранспортной сети, мы сможем обеспечить всех наших клиентов газом в ближайшие месяцы", - заявил гендиректор Gasum Мика Вильянен.
- 27 апреля Газпром полностью прекратил поставки польской газовой компании PGNiG и болгарской "Булгаргаз" после того, как они отказались удовлетворить требование Москвы платить за газ в рублях, а не в евро или долларах.
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