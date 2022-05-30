Газпром сообщил компании из Нидерландов об остановке поставок газа с 31 мая
Нидерландская газовая компания GasTerra отказалась выполнять требование России и не будет покупать российский газ за рубли, Газпром сообщил об остановке поставок газа
Об этом сообщила пресс-служба нидерландской компании.
GasTerra решила не выполнять требования Газпрома по оплате. В ответ российская компания объявила о прекращении поставок с 31 мая 2022 года.
"GasTerra не согласится с требованиями Газпрома по оплате. Это связано с тем, что это чревато нарушением санкций, введенных ЕС, а также потому, что существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с необходимым маршрутом платежа. В частности, открытие счетов в Москве по российскому законодательству и контроль над ними со стороны российского режима представляют слишком большой риск для компании", - говорится в сообщении.
Прекращение поставок означает, что до окончания действия контракта 1 октября около 2 млрд кубов газа не будет получено.
"GasTerra предусмотрела это, покупая газ у других поставщиков. Однако невозможно предположить, как потеря поставок 2 млрд кубов российского газа повлияет на ситуацию со спросом и предложением и сможет ли европейский рынок поглотить эту потерю без серьезных последствий", - подытожили в компании.
- 27 апреля Газпром полностью прекратил поставки польской газовой компании PGNiG и болгарской "Булгаргаз" после того, как они отказались удовлетворить требование Москвы платить за газ в рублях, а не в евро или долларах.
- 21 мая российская компания Газпром прекратила поставки газа в Финляндию из-за отказа платить за топливо рублями.
- Крупнейшая энергокомпания Дании Orsted заявила, что не будет производить платежи в рублях, есть риск перекрытия подачи российского газа с 31 мая.
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