Газпром снизил транзит газа по Украине до половины контрактных объемов, - глава Оператора ГТС

Об этом глава Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон сообщил в Facebook.



По словам Макогона, "Газпром" постоянно уменьшает транзит газа в Европейский Союз.



"С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн куб.м в сутки. При этом Газпром платит за транзитную мощность 109 млн куб.м. При таких объемах транспортировки Газпром недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд куб.м", - написал он.



Макогон добавил, что с 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился – до 57 млн куб.м в сутки.