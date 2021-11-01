Газпром снизил транзит газа по Украине до половины контрактных объемов, - глава Оператора ГТС
Газпром с 1 ноября снизил транзит газа по Украине по 57 млрд куб.м в сутки с 86 млн куб.м в сутки в октябре
Об этом глава Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон сообщил в Facebook.
По словам Макогона, "Газпром" постоянно уменьшает транзит газа в Европейский Союз.
"С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн куб.м в сутки. При этом Газпром платит за транзитную мощность 109 млн куб.м. При таких объемах транспортировки Газпром недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд куб.м", - написал он.
Макогон добавил, что с 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился – до 57 млн куб.м в сутки.
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