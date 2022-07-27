"Газпром" снизил поставки газа итальянской компании Eni, - Reuters

Об этом сообщило агентство Reuters.

В понедельник российский энергетический гигант "Газпром" заявил, что потоки по его трубопроводу "Северный поток-1" упадут. Поставки в Германию сократятся до 20% от пропускной способности трубопровода.

В понедельник, 25 июля, российский энергетический гигант "Газпром" заявил, что потоки по его трубопроводу "Северный поток-1" упадут. Поставки в Германию сократятся до 20% от пропускной способности трубопровода.

Известно, что в последнее время крупнейшим поставщиком газа в Рим стал Алжир.

4 июня, российская энергетическая компания объявила , что уменьшает поставки природного газа в Германию через "Северный поток-1" на 40%. В среду, 15 июня, российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40% мощностей.

Позже итальянская компания Eni SpA сообщила , что Газпром проинформировал итальянского энергетического гиганта о том, что он сократит поставки примерно на 15%. Причины сокращения компания не назвала. Вслед за этим Газпром снизил поставки газа во Францию и Австрию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb