"Газпром" снизил поставки газа итальянской компании Eni, - Reuters
Итальянская компания Eni заявила, что получит от российского "Газпрома" около 27 млн кубометров газа вместо среднесуточных 34 млн в последние дни
Об этом сообщило агентство Reuters.
В понедельник российский энергетический гигант "Газпром" заявил, что потоки по его трубопроводу "Северный поток-1" упадут. Поставки в Германию сократятся до 20% от пропускной способности трубопровода.
В понедельник, 25 июля, российский энергетический гигант "Газпром" заявил, что потоки по его трубопроводу "Северный поток-1" упадут. Поставки в Германию сократятся до 20% от пропускной способности трубопровода.
Известно, что в последнее время крупнейшим поставщиком газа в Рим стал Алжир.
- 4 июня, российская энергетическая компания объявила , что уменьшает поставки природного газа в Германию через "Северный поток-1" на 40%. В среду, 15 июня, российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40% мощностей.
- Позже итальянская компания Eni SpA сообщила , что Газпром проинформировал итальянского энергетического гиганта о том, что он сократит поставки примерно на 15%. Причины сокращения компания не назвала. Вслед за этим Газпром снизил поставки газа во Францию и Австрию.
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