Газпром с нового года втрое снизил транзит газа в Словакию через Украину

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на словацкий газотранспортный оператор Eustream.

Если 31 декабря 2021 года соответствующая заявка была 83,8 млн куб. м, то на 1 января 2022 г. она упала до 49,5 млн. куб. м, на 2 января – до 35,5 млн. куб. м, а на 3 января – до 26,1 млн. куб. м.

Всего в 2021 году среднесуточная прокачка составила 76,6 млн куб. м.

Согласно оперативным данным "Оператора ГТС Украины", поступление газа через газоизмерительную станцию "Суджа" и ГИС "Сохрановка" на российско-украинской границе 31 декабря 2021 составило 103,5 млн куб. м, 1 января 2022 – 76 млн. куб. м, 2 января – 61,3 млн. куб. м.

21 декабря цена на газ в Европе обновила исторический рекорд, впервые пересек отметку $2 тыс.

21 декабря Нафтогаз направил в Еврокомиссию жалобу на Газпром из-за злоупотребления им доминирующим положением на газовом рынке ЕС.