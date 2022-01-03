Газпром с нового года втрое снизил транзит газа в Словакию через Украину
Прокачка газа из РФ через Украину в направлении Словакии в начале января упала втрое
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на словацкий газотранспортный оператор Eustream.
Если 31 декабря 2021 года соответствующая заявка была 83,8 млн куб. м, то на 1 января 2022 г. она упала до 49,5 млн. куб. м, на 2 января – до 35,5 млн. куб. м, а на 3 января – до 26,1 млн. куб. м.
Всего в 2021 году среднесуточная прокачка составила 76,6 млн куб. м.
Согласно оперативным данным "Оператора ГТС Украины", поступление газа через газоизмерительную станцию "Суджа" и ГИС "Сохрановка" на российско-украинской границе 31 декабря 2021 составило 103,5 млн куб. м, 1 января 2022 – 76 млн. куб. м, 2 января – 61,3 млн. куб. м.
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