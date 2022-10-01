Газпром с началом отопительного сезона сократит поставки газа в Молдову на треть
Российский Газпром с 1 октября начинает сокращать поставки природного газа в Молдову примерно на 30%
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора газовой компании "Молдовагаз" Вадима Чебана.
Днем ранее вице-премьер Андрей Спину заявил, что Газпром предупредил Молдову о сокращении поставок. Спину заявил в субботу, что за сокращением стоят технические проблемы и страна попросит Газпром увеличить поставки.
"Причина сокращения поставок газа была объяснена Газпромом слишком поздно", - заявил Спину на пресс-конференции, добавив, что технические проблемы нельзя считать "объективной причиной".
Спину сказал, что у Молдовы около 53,5 млн кубометров газа в подземных хранилищах Украины и Румынии, которые могут быть использованы.
Страна также планирует экономить газ за счет использования мазута в своих энергоблоках.
Чебан ранее заявил, что Молдовагаз заплатил Газпрому 23,9 млн долларов в пятницу, чтобы покрыть остаток просроченного авансового платежа за сентябрьские поставки природного газа и закрыть долг в размере 35,9 млн долларов.
В Молдове были опасения, что с 1 октября Газпром может приостановить подачу газа.
- 29 сентября Эстония официально запретила импорт российского газа с 1 января. Цель – оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию против Украины, поскольку природный газ является важным источником доходов России.
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