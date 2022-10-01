Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора газовой компании "Молдовагаз" Вадима Чебана.

Днем ранее вице-премьер Андрей Спину заявил, что Газпром предупредил Молдову о сокращении поставок. Спину заявил в субботу, что за сокращением стоят технические проблемы и страна попросит Газпром увеличить поставки.

"Причина сокращения поставок газа была объяснена Газпромом слишком поздно", - заявил Спину на пресс-конференции, добавив, что технические проблемы нельзя считать "объективной причиной".

Спину сказал, что у Молдовы около 53,5 млн кубометров газа в подземных хранилищах Украины и Румынии, которые могут быть использованы.

Страна также планирует экономить газ за счет использования мазута в своих энергоблоках.

Чебан ранее заявил, что Молдовагаз заплатил Газпрому 23,9 млн долларов в пятницу, чтобы покрыть остаток просроченного авансового платежа за сентябрьские поставки природного газа и закрыть долг в размере 35,9 млн долларов.

В Молдове были опасения, что с 1 октября Газпром может приостановить подачу газа.

29 сентября Эстония официально запретила импорт российского газа с 1 января. Цель – оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию против Украины, поскольку природный газ является важным источником доходов России.

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