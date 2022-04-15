Газпром с начала года потерял четверть экспорта
Экспорт Газпрома упал с начала года по состоянию на 15 апреля более чем на 26%
Об этом Газпром сообщил в телеграмме.
"Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 44,6 млрд куб. м – на 26,4% (на 16 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года", – говорится в сообщении.
С начала года по 15 апреля российская государственная газовая компания добыла на 1,3% меньше газа по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году – 155,9 млрд. куб. м газа. Упало также и внутреннее потребление – на 3,6%.
При этом экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" вырос.
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