Газпром с начала года потерял четверть экспорта

Об этом Газпром сообщил в телеграмме.



"Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 44,6 млрд куб. м – на 26,4% (на 16 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года", – говорится в сообщении.



С начала года по 15 апреля российская государственная газовая компания добыла на 1,3% меньше газа по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году – 155,9 млрд. куб. м газа. Упало также и внутреннее потребление – на 3,6%.

При этом экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" вырос.

Напомним, в Сербии заявили о планах снизить зависимость от российского газа благодаря поставкам из Греции и Азербайджана.

В Нидерландах запретили местным компаниям платить рублями за российский газ.

Ирландия поддержала решение о введении эмбарго на нефть и газ из РФ.



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