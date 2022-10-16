Газпром пригрозил перекрыть газ, если ЕС введет ограничение цены на топливо из РФ
Газпром заявил, что прекратит поставки газа в Европу, если ЕС установит ограничение цены на российское топливо
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам главы правления Газпрома Алексея Миллера, попытки ограничить цену на российский газ в Европе повлекут за собой прекращение поставок.
"Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение - обычное нарушение существенных условий контракта, влекущее прекращение поставок", - сказал Миллер.
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13 октября российский диктатор Владимир Путин предложил поставлять газ в Европу через Турцию и переместить таким образом транзит газа из "Северных потоков".
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