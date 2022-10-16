Об этом сообщают российские СМИ.

По словам главы правления Газпрома Алексея Миллера, попытки ограничить цену на российский газ в Европе повлекут за собой прекращение поставок.

"Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение - обычное нарушение существенных условий контракта, влекущее прекращение поставок", - сказал Миллер.

13 октября российский диктатор Владимир Путин предложил поставлять газ в Европу через Турцию и переместить таким образом транзит газа из "Северных потоков".

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