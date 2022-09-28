Газпром пригрозил Нафтогазу санкциями за арбитраж, Витренко ответил

Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома".

Российская компания заявила, что отвергает все требования "Нафтогаза" по арбитражу. В "Газпроме" считают, что "неоказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться". Хотя транзитный контракт 2019 был подписан на условиях "качай или платы" - то есть независимо от физических объемов транзита "Газпром" обязан его оплатить.

Как заявляет российская сторона, "Нафтогаз" якобы безосновательно отказался выполнять свои транзитные обязательства через ГИС "Сохрановка". Хотя Украина предлагала альтернативный вариант.

"Газпром" считает инициирование арбитража "Нафтогазом" "недружественным шагом и продолжением недобросовестного поведения украинской компании". Там заявили, что "дальнейшие попытки "Нафтогаза Украины" добиваться рассмотрения спора в МАС могут привести к тому, что у российских органов государственной власти будут все основания для введения в отношении компании "Нафтогаз Украины" режима санкции и внесения в санкционный перечень лиц".

Как утверждают в "Газпроме", это будет означать запрет для "Газпрома" выполнять перед "Нафтогазом" обязательства по совершенным сделкам, включая осуществление финансовых операций. Фактически это исключит возможность оплаты за транзит газа.

Сегодня глава "Нафтогаза" Юрий Витренко ответил россиянам. Он отметил, что заявление Газпрома с угрозами является еще одним примером пренебрежения россиянами к верховенству права. Она еще раз доказывает, что Газпром является инструментом незаконной агрессивной войны РФ против Украины. Следовательно, в своем заявлении Газпром искажает информацию и манипулирует ею.

Далее Витренко представляет аргументы Нафтогаза, через которые компания обращается в международный арбитраж:

"Нафтогаз сослался на форс-мажорные обстоятельства в связи с транзитом газа через точку входа "Сохрановка", поскольку она контролируется вооруженными силами России. Вместе с тем мы предложили транзит через точку входа "Суджа" без дополнительных затрат для российской стороны. Следовательно, Нафтогаз" был готов предоставить необходимые услуги, однако Газпром отказался ими воспользоваться. Вопреки утверждениям Газпрома, контракт не дает ему права оправдывать невыполнение своих платежных обязательств форс-мажорными обстоятельствами, отмеченными Нафтогазом.

Также он добавил, что арбитраж состоится вне зависимости от участия в нем Газпрома.

"В соответствии с действующим соглашением, Газпром признал право Нафтогаза обращаться в арбитраж в случае возникновения споров. Когда Нафтогаз реализует это право, это является обычной реализацией договорного права, а не "недружественным актом". Угроза Газпрома о наложении российских санкций против законного использования Нафтогазом этого права раз доказывает тесную связь между Газпромом и российским государством и ставит под угрозу весь международный механизм мирного разрешения споров, участником которого Россия является в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года", - написал Витренко.

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