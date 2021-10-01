Газпром прекратил транзит газа в Венгрию через территорию Украины

Об этом сообщила пресс-служба Оператора ГТС Украины.



Согласно сообщению, с начала новых газовых суток 1 октября остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.



"Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022) в размере 24,6 млн куб.м в сутки", - отметили в пресс служба.



В ОГТС напомнили, что с 1 октября 2021 года вступил в силу контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд куб.м в год, согласно которым природный газ в Венгрию будет поставляться через Турецкий поток.

С учетом того, что импорт природного газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют.



По словам генерального директора ОГТСУ Сергея Макогона, Венгрия в течение десятилетий получала газ через территорию Украины и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.



"Более того, украинский маршрут - наиболее экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, об этом свидетельствуют объемы торговли между компаниями двух стран за последние годы", - цитирует пресс-служба слова Макогона.



Он добавил, что монополизация газовых маршрутов Газпромом, которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос о основополагающих принципов функционирования газовых рынков ЕС - конкурентности и прозрачности. Макогон также отметил, что усиление доминирующего положения одного игрока и использования им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено.



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