Газпром прекратил транзит газа в Европу по территории Польши

Об этом на Telegram-канале Газпрома сообщил его официальный представитель Сергей Куприянов.

Куприянов объяснил, что это происходит во исполнение указа президента РФ от 3 мая, который ввел санкции против ряда иностранных компаний, среди которых – компания EuRoPol GAZ, являющаяся владельцем польского участка газопровода "Ямал - Европа".

"Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу находящихся под санкциями лиц, в частности, для Газпрома это означает запрет на использование газопровода, принадлежащего компании EuRoPol GAZ, для транспортировки российского газа через Польшу. Ранее польская сторона неоднократно нарушала права ПАО "Газпром" как акционера EuRoPol GAZ, а 26 апреля 2022 года внесла Газпром в список санкций, заблокировав для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ и получать дивиденды", - заявил Куприянов.

Трубопровод "Ямал - Европа" проходит из России через Беларусь в Польшу и Германию. На него приходится маленькая часть потоков российского газа в Европу, и с начала войны его использование резко сокращается.

В прошлом месяце Газпром заявил, что полностью прекратил поставки польской газовой компании PGNiG и болгарской "Булгаргаз" после того, как они отказались удовлетворить требование Москвы платить за газ в рублях, а не в евро или долларах.

Вчера, 11 мая, Россия ввела санкции против "дочек" Газпрома, национализированных на Западе после 24 февраля. А также против владельца польского участка газопровода "Ямал - Европа".

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