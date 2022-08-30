Газпром прекратил поставки газа во Францию

Об этом сообщает российское пропагандистское новостное агентство ТАСС.

Снабжение прекращено из-за неуплаты за июльские поставки в полном объеме.

Как отметили в Газпроме, по состоянию на конец рабочего дня 30 августа компания не получила в полном объеме платежи за газ, предоставленный компании Engie, согласно действующим контрактам. "При этом согласно указу президента РФ... запрещены дальнейшие поставки газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был осуществлен", — заявили в Газпроме.

30 июля стало известно, что Россия не хочет перезапускать "Северный поток-1", объясняя это нарушением действующего контракта и незаконченными ремонтными работами.

26 августа стало известно, что Россия ежедневно сжигает на одном из своих заводов газ на $10 млн, который должны были поставлять в Германию.

Германия планирует национализировать дочернюю компанию "Газпрома" Gazprom Germania.

29 августа издание Bloomberg сообщило, что цена на электроэнергию в Европе впервые выросла до 1000 евро.

30 августа министерша энергетики Франции прокомментировала сокращение поставок от Газпрома: "Россия использует газ как оружие".