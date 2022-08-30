Газпром прекратил поставки газа во Францию
30 августа российская компания "Газпром" приостановила поставки газа французской корпорации Engie
Об этом сообщает российское пропагандистское новостное агентство ТАСС.
Снабжение прекращено из-за неуплаты за июльские поставки в полном объеме.
Как отметили в Газпроме, по состоянию на конец рабочего дня 30 августа компания не получила в полном объеме платежи за газ, предоставленный компании Engie, согласно действующим контрактам. "При этом согласно указу президента РФ... запрещены дальнейшие поставки газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был осуществлен", — заявили в Газпроме.
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