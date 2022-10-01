Газпром прекратил поставки газа в Италию
Российская компания "Газпром" прекратила поставки итальянской энергетической компании Eni "из-за невозможности транзита по территории Австрии"
Об этом пресс-служба энергетической компании Eni заявила в субботу.
"1 октября 2022 года "Газпром" сообщил, что не может подтвердить поставки запрашиваемых сегодня объемов газа из-за заявленной невозможности транспортировки газа через Австрию. Таким образом, сегодня потоки российского газа, предназначенного для Eni через точку входа Тарвизио, будут нулевыми", - говорится в сообщении компании.
В то же время представитель Eni в комментарии агентство ANSA отметило, что Австрия продолжает получать газ в точке доставки на границе Словакии и Австрии.
"Мы работаем над тем, чтобы проверить с "Газпромом", возобновить ли поток в Италию", - отметил он.
- 1 октября Газпром сократил поставки газа и в Молдову. Поставки природного газа в Молдову российская компания сократит примерно на 30%. Днем ранее вице-премьер Молдовы Андрей Спину заявил, что Газпром предупредил Молдову о сокращении поставок. Спину заявил, что за сокращением стоят технические проблемы, и страна попросит Газпром увеличить поставки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.68
Покупка 40.68Продажа 41.64
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное