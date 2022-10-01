Об этом пресс-служба энергетической компании Eni заявила в субботу.

"1 октября 2022 года "Газпром" сообщил, что не может подтвердить поставки запрашиваемых сегодня объемов газа из-за заявленной невозможности транспортировки газа через Австрию. Таким образом, сегодня потоки российского газа, предназначенного для Eni через точку входа Тарвизио, будут нулевыми", - говорится в сообщении компании.

В то же время представитель Eni в комментарии агентство ANSA отметило, что Австрия продолжает получать газ в точке доставки на границе Словакии и Австрии.

"Мы работаем над тем, чтобы проверить с "Газпромом", возобновить ли поток в Италию", - отметил он.

1 октября Газпром сократил поставки газа и в Молдову. Поставки природного газа в Молдову российская компания сократит примерно на 30%. Днем ранее вице-премьер Молдовы Андрей Спину заявил, что Газпром предупредил Молдову о сокращении поставок. Спину заявил, что за сокращением стоят технические проблемы, и страна попросит Газпром увеличить поставки.

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