"Газпром" прекратил подачу газа в Европу по трубопроводу "Ямал"

Об этом сообщает ТАСС и европейский газотранспортный оператор Gascade, передает Еспресо.TV.



Прокачка резко снизилась с 9 до 10 утра. В период с 10 до 11 утра она остановилась полностью.



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Оператор также зафиксировал реверс газа по трубопроводу в обратном направлении.



Справка



Газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех государств - России, Беларуси, Польши и Германии.



Его проектная мощность – 32,9 миллиарда кубометров газа в год.



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