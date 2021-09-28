Газпром полностью прекратил продажи газа на 2022 год на своей электронной площадке

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .



Согласно сообщению, "Газпром экспорт" убрал из расписания торгов на своей электронной платформе все контракты на 2022 год.



В агентстве напомнили, что предложения на первый квартал и весь 2022 год исчезли после решения немецкого суда, который постановил не освобождать "Северный поток-2" от норм газовой директивы Европейского Союза. Отмечается, что эти нормы могут задержать запуск магистрали.



По информации ИФ, в графике торгов на прошлой неделе стояли контракты на 2023 год и аукционы на зиму 2022/23. В графике на неделю с 27 сентября по 1 октября остался только контракт на 2023 год.



В агентстве добавили, что на площадке последние продажи на зиму 2022/23 были осуществлены 7 сентября, в дальнейшем заключались только сделки на 2023 год.



Всего с 1 по 24 сентября на электронной платформе торгов "Газпром экспорта" было продан 926 млн куб.м газа после 1,008 млрд куб.м в августе. С начала 2021 года продажи достигли 7,066 млрд куб.м.

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