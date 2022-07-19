Газпром подписал с Ираном соглашение об энергетическом сотрудничестве

Об этом сообщает иранское информационное агентство Shana.

Известно, что соглашение было подписано генеральными директорами обеих компаний во время онлайн-церемонии, когда Владимир Путин приехал в Тегеран на трехсторонний саммит с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Газпром поможет NIOC в разработке газовых месторождений Киш и Северный Парс, а также шести нефтяных месторождений.

Кроме того, Газпром примет участие в реализации проектов по сжижению природного газа и строительству экспортных газопроводов.

12 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Российская Федерация обратилась в Иран с просьбой предоставить сотни боевых беспилотников в ускоренном порядке.

Вскоре после этого в парламенте Ирана объявили, что на следующей неделе страну посетит Владимир Путин.

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