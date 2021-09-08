"Газпром" планирует запустить "Северный поток-2" на 1 октября, - Bloomberg
Российский "Газпром" планирует начать поставки голубого топлива по газопроводу "Северный поток-2" с 1 октября
Об этом сообщает Bloomberg.
"Газпром" планирует запустить подачу газа через газопровод уже с 1 октября.
Сроки фактических поступлений в газовую сеть ЕС все еще будут зависеть от решения регулятора
- 6 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток-2" должен заработать в ближайшие дни .
- Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток-2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.67
Покупка 26.67Продажа 26.9
-
EUR
Покупка 31.45Продажа 31.84
- Актуальное
- Важное