"Газпром" планирует запустить "Северный поток-2" на 1 октября, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.



"Газпром" планирует запустить подачу газа через газопровод уже с 1 октября.



Сроки фактических поступлений в газовую сеть ЕС все еще будут зависеть от решения регулятора

6 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток-2" должен заработать в ближайшие дни .

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток-2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.