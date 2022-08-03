Газпром отказался принимать турбину для "Северного потока 1", отремонтированную в Канаде
Российская компания заявляет, что из-за санкций стран Запада возвращение в Россию турбины для газопровода "Северный поток 1" невозможно
Об этом говорится в официальном сообщении Газпрома.
"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие нынешней ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на компрессорную станцию "Портовая" невозможными", - заявили в Газпроме.
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- 21 июля сообщалось, что турбина для Северного потока застряла в пути, Россия не предоставила нужных согласований.
- 10 июля издание Bloomberg сообщило, что Канада вернет Германии турбину для Северного потока.
- Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Канады по турбине.
- МИД Украины раскритиковало решение Канады о передаче турбины, назвав его опасным прецедентом.
- США поддержали Канаду по делу передачи турбины для Северного потока.
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