Об этом говорится в официальном сообщении Газпрома.

"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие нынешней ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на компрессорную станцию "Портовая" невозможными", - заявили в Газпроме.

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