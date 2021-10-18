Газпром отказался бронировать дополнительные транзитные мощности Украины на ноябрь
Газпром отказался бронировать 12 млн куб.м дополнительных транзитных мощностей Украины на ноябрь этого года
Об этом свидетельствуют данные платформы GSA .
Согласно данным, ОГТСУ предлагала мощности на двух маршрутах: газоизмерительной станции "Суджа" - 9,8 млн куб.м газа в сутки, а также на ГИС "Сохрановка" - 5,2 млн куб.м газа. Невостребованными осталиь оба предложения.
- Напомним, текущее пятилетнее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским Газпромом предусматривает бронирование украинских мощностей в объеме 40 куб.м газа в 2021-2024 годах.
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