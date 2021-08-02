"Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности Украины

Об этом пишет РБК-Украина .



Согласно сообщению, "Оператор ГТС Украины" выставлял твердые дополнительные мощности на четвертый квартал 2021 в объеме 9800000 куб.м в сутки, однако "Газпром" отказался бронировать эти мощности.



Кроме того, отмечают в агентстве, "Газпром" отказался бронировать транзитные мощности "Ямал-Европа" через Польшу на четвертый квартал, а также на первые три квартала 2022 года. Отмечается, что на аукцион было вистаавлено твердые транзитные мощности на 89 млн куб.м в сутки.

Напомним, Газпром отказался бронировать дополнительную прерывистую мощность Украины на август.

Цена на газ в Европе 27 июля достигла исторического максимума - 40 евро / мВт-ч