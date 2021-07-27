Газпром отказался бронировать дополнительную прерывистую транзитную мощность Украины на август

Об этом пишет Интерфакс-Украина .



Согласно сообщению, "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТС) во вторник выставлял на аукцион дополнительные - прерывистые - мощности в размере 63700000 куб.м в сутки, однако они оказались полностью невостребованными.



В агентстве напомнили, что в 2021 действует долгосрочное бронирование украинских мощностей объемом 40 млрд куб.м - это 109 млн куб.м в сутки 15 млн куб.м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля - в общем 124 млн куб.м в сутки. В июле концерн прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб.м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Если аукцион на твердые мощности происходит со стопроцентной реализацией, могут быть организованы торги на прерывистые мощности (в зависимости от возможностей оператора газотранспортной системы).

Ранее в этом году "Газпром" не бронировал прерывистых мощностей - так было с аукционами на май, июнь и даже на июль, несмотря на плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: "Северный поток" и "Ямал-Европа". Но концерн не стал увеличивать бронирование украинских мощностей, а компенсировал выпадающий транзит отбором газа из хранилищ в Европе.

Отмечается, что "Газпром" в последнее время на аукционах по бронированию дополнительных мощностей полностью выкупает предлагаемые Киевом твердые мощности, но ни разу не бронировал прерывистых. Нежелание компании покупать негарантированные мощности (обычно предлагаются с дисконтом) по цене гарантированных украинские газовики называют "шантажом" Европы. Соотношение твердых (19%) и прерывистых (81%) газотранспортных мощностей остается неизменным.

В агентстве также отметили, что баланс газового рынка Европы становится все более напряженным из-за несвойственное сезонной закономерности падения поставок СПГ; через плановые ремонты снижаются и поставки трубопроводного газа. Закачки в подземные хранилища находится на минимальных значениях, уже не оставляет сомнений в том, что новую зиму Европа встретит с полупустыми ПХГ.