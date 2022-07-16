Газпром обратился к Siemens за документами для возвращения турбины для "Северного потока", - росСМИ

Об этом сообщает Интерфакс.

В заявлении российской компании говорится, что Газпром 15 июля официально обратился в компанию Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС "Портова".

Отмечается, что это критически важный объект для газопровода "Северный поток" и выполнение группой компаний Siemens своих обязательств в рамках ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей.

Газпром заявил, что рассчитывает на выполнение группой компаний Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей.

В прошлом месяце Россия сократила поток газа до 40% от общей мощности трубопровода "Северный поток", ссылаясь на задержку с возвратом оборудования, обслуживаемого немецким Siemens Energy в Канаде.

Европа и, в частности, Германия опасались, что Россия может продолжить запланированное техническое обслуживание, чтобы еще больше ограничить поставки газа, что разрушит планы заполнения хранилищ на зиму.

10 июля издание Bloomberg сообщило, что Канада вернет Германии турбину для Северного потока. Таким образом, Канада сделала исключение для Газпрома.

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Канады по турбине.

МИД Украины раскритиковал решение Канады о передаче турбины, назвав его опасным прецедентом. Всемирный конгресс украинцев, организация украинской диаспоры, подала в Канаде судебный иск в связи с решением правительства передать после обслуживания турбину Siemens для "Северного потока", несмотря на санкции.

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