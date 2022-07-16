Газпром обратился к Siemens за документами для возвращения турбины для "Северного потока", - росСМИ
Российский монополист "Газпром" официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти турбину газопровода "Северный поток"
Об этом сообщает Интерфакс.
В заявлении российской компании говорится, что Газпром 15 июля официально обратился в компанию Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС "Портова".
Отмечается, что это критически важный объект для газопровода "Северный поток" и выполнение группой компаний Siemens своих обязательств в рамках ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей.
Газпром заявил, что рассчитывает на выполнение группой компаний Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей.
В прошлом месяце Россия сократила поток газа до 40% от общей мощности трубопровода "Северный поток", ссылаясь на задержку с возвратом оборудования, обслуживаемого немецким Siemens Energy в Канаде.
Европа и, в частности, Германия опасались, что Россия может продолжить запланированное техническое обслуживание, чтобы еще больше ограничить поставки газа, что разрушит планы заполнения хранилищ на зиму.
- 10 июля издание Bloomberg сообщило, что Канада вернет Германии турбину для Северного потока. Таким образом, Канада сделала исключение для Газпрома.
- Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Канады по турбине.
- МИД Украины раскритиковал решение Канады о передаче турбины, назвав его опасным прецедентом. Всемирный конгресс украинцев, организация украинской диаспоры, подала в Канаде судебный иск в связи с решением правительства передать после обслуживания турбину Siemens для "Северного потока", несмотря на санкции.
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